Traffico Roma del 19-10-2023 ore 19 | 30

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto sulla tangenzialein coda per incidente tra viale Castrense l’uscita per la 24L’Aquila direzione stadio cosa perlungo a via del Foro Italico Farnesina all’uscita di via Salaria verso San Giovanni Sulla via Salariain coda per incidente tra l’aeroporto dell’Urbe e la tangenziale altro incidente sulla via Flaminia con le code tra Corso di Francia e Grottarossa Verso il raccordo anulare incidente sulla tratto Urbano della A24 tra l’uscita di Viale della Serenissima è il raccordo su Grande Raccordo Anulare code persulla carreggiata interna tra l’uscita Bufalotta e Prenestina non è talmente acute persulla esterna tra l’uscita per laFiumicino e Tuscolana a ...