Traffico Roma del 19-10-2023 ore 15 | 30

traffico intenso sul grande raccordo anulare Ci sono code a tratti lungo la carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino all'uscita per a Pomezia tra Laurentina ed Appia si rallenta interna tra Casilina e Appia trafficata la tangenziale Tra Corso Francia via Salaria direzione San Giovanni in uscita da Roma rallentamenti sulla Flaminia da Corso Francia a via di Grottarossa riaperta al traffico via Angelo Emo in precedenza chiusa all'altezza di via Vittor Pisani verso via Baldo degli Ubaldi la polizia locale Ci segnala poi rallentamenti per incidente sulla Salaria all'altezza di via dei Prati Fiscali direzione raccordo anulare