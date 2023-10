Traffico Roma del 19-10-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Luceverdementovati dalla redazione già intenso ilnell’hinterland della capitale E tu le principali consolari in direzione del centro da segnalare le cose sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti anche per un incidente stessa situazione per la Cassia perincidente code tra la Storta la Giustiniana disagio ilsulla Pontina sempre per un incidente tra casalazzara e Pomezia file su un intero tratto Urbano dellaL’Aquila verso la tangenziale est sul Raccordo Anulare in carreggiata interna incolonnamenti tra le uscite Casilina Laurentina in esterna code tra Prenestina e Nomentana sulla tangenziale est e Phil Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico i dettagli di queste di altre notizie sono disponibili sul sito ...