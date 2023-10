(Di giovedì 19 ottobre 2023) Che la maggior partedel mondo occidentale siano sovraffollate, con infrastrutture spesso inadeguate, soffocate dal traffico automobilistico e minacciate dallo smog non c’è dubbio. Il p... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Da quandoha comprato la società, lo scorso anno, al prezzo di 44 miliardi di euro, la ...social media sono stati messi sotto esame dall'Unione Europea per la disinformazione sul conflitto...

Tra Musk e Bin Salman. Idee per una terza via per il futuro delle città Il Foglio

Musk sperimenta su X un abbonamento a 1 dollaro WIRED Italia

Gli imprenditori alle prese con l'idea di centro abitato costruito ex novo per concentrare benessere degli abitanti e comodità di lavoro, dotato di infrastrutture avveniristiche e sostenibili dal punt ...L’iniziativa per ora riguarderà solo Filippine e Nuova Zelanda. L’obiettivo è contrastare la proliferazione di bot e fake news ...