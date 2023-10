Torrecuso | bilancio non approvato | sospeso il Consiglio Comunale | nominato il Commissario

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, a seguito della mancata approvazione deldi previsione 2023/2025 nel termine fissato dalla normativa vigente, previa diffida, haildiil Viceprefetto Mario La Montagna, incaricandolo della provvisoria gestione dell’Ente e avviando, nel contempo, la procedura di scioglimento dell’organo consiliare. Al Viceprefetto Mario La Montagna è stato conferito anche l’incarico diad acta per l’approvazione del documento contabile, in sostituzione delinadempiente alla diffida. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Più che appeso al filo, ormai Angelino Iannella sembra essere aggrappato alla poltrona. Non ce ne voglia il sindaco e ci conceda la battuta. Per l’ennesima volta ha constatato di non avere più una ...Martedì prossimo, 10 ottobre, ci sarà un altro consiglio comunale per l’approvazione del DUP per il triennio 2023-2025, nonché il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, la salvaguardia e l’asse ...