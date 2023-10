(Di giovedì 19 ottobre 2023) L'allenatore del Torino, Ivan Juric, ha molte alternative in più rispetto al derby che ha preceduto della pausa, specialmente in difesa:è sulla via del recupero, ma per non affrettare ...

... specialmente in difesa: Buongiorno è sulla via del recupero, ma per non affrettare troppo i tempi e per evitare ricadute si tiene in caldo l'opzione Sazonov in vista della sfida del suocontro ...

Toro recupera forze per l'Inter, Buongiorno quasi pronto Agenzia ANSA

Corriere Torino: “Il Toro recupera Sazonov, Buongiorno punta l’Inter” Toro News

Buongiorno è sulla via del recupero, ma per non affrettare troppo i tempi e per evitare ricadute si tiene in caldo l'opzione Sazonov in vista della sfida del suo Toro contro l'Inter. Gli altri due ...Massimo Brambati, nel suo consueto appuntamento con TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, ha parlato anche del Toro. La sua ex squadra dovrà cercare di risollevarsi sabato ...