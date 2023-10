“Torno a X Factor” | come sta Fedez dopo i due interventi d’urgenza

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 19 ottobre 2023) A due settimane dalla fine del ricovero in ospedale,ha dichiarato su Instagram che parteciperà alla prossima edizione di X, confermando quindi che dal 26 ottobre 2023 tornerà tra i giudici del seguitissimo talent show di Sky. “Oggi mi hanno fatto il certificato medico per partecipare a X”, ha dichiarato in alcune storie, spiegando di starsi riprendendo dal periodo difficile. “Sto meglio, e dalla prossima settimana tornerò anche ad allenarmi”. Nel frattempo stasera, 19 ottobre 2023, andrà in onda la puntata di Home Visit, già registrata, nella quale ogni giudice porterà la propria squadra. Le storie del rapper arrivano a qualche giorno di distanza da alcune dichiarazioni che avevano fatto preoccupare i fan: “Sono dimagrito di 10 chili in un mese e mezzo”, aveva detto ai follower su Instagram. ...