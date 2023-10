Torna la Serie A | ma quanti assenti! Gli infortunati delle big

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Dopo la seconda pausa stagionale per le nazionali riprendono i campionati: occhi puntati per il big match di domenica sera tra Milan e Juventus RilaA dopo la pausa per le nazionali. E lo farà con il botto: grande attesa, infatti, per il posticipo di domenica sera di San Siro che vedrà di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.