Torino-Inter | prosegue il lavoro ad Appiano | Inzaghi ne ritrova due!

(Di giovedì 19 ottobre 2023)è la sfida in programma sabato alle 18 allo stadio Olimpico Grandee valevole per la nona giornata di Serie A. I nerazzurri dihanno lavorato anche oggi adGentile con quasi tutti gli effettivi: un solo nazionale assente SI RIVEDONO DUE –si avvicina e finalmente Simonepuò dire di avere la squadra al completo, o quasi. Nell’allenamento odierno, infatti, si sono rivisti i sudamericani ma non tutti: Lautaro Martinez e Carlos Augusto regolarmente presenti mentre Alexis Sanchez deve ancora fare rientro a Milano. Assenti, ma per motivi diversi, anche Juan Cuadrado e Marko Arnautovic che lavorano individualmente per recuperare dai rispettivi infortuni., ...

L'allenatore del, Ivan Juric, ha molte alternative in più rispetto al derby che ha preceduto della pausa, ...si tiene in caldo l'opzione Sazonov in vista della sfida del suo Toro contro l'. ...

Le probabili formazioni di Torino-Inter: a sinistra Carlos Augusto insidia Dimarco TUTTO mercato WEB

Il doppio ex Benoit Cauet ha espresso il suo parere sulla gara di sabato alle 18. Benoit Cauet ha anticipato i temi di Torino-Inter ai microfoni di TorinoGranata.it. “Sarà una partita complicata e ...Sabato 21 ottobre, il Torino di Ivan Juric farà il suo ritorno in campo contro l’Inter di Inzaghi, nella gara valida per la 9^ giornata di Serie A. Per i granata, sarà un test difficile, che li ...