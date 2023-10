Torino-Inter | Juric con due ex nerazzurri dal 1?! Scelto l’attacco – SM

Leggi su inter-news

(Di giovedì 19 ottobre 2023)edsi sfideranno sabato alle 18., per il match contro i, spera di recuperare Buongiorno. La probabile formazione secondo SportMediaset PROBABILE –è in programma sabato alle 18. I granata, reduci dalla sconfitta nel derby contro la Juventus, sono pronti a dare battaglia alla squadra di Inzaghi. Secondo quanto riferito da SportMediaset,spera di recuperare Buongiorno in difesa: se l’azzurro non dovesse recuperare pronto il rientrante Sazonov. Sulle corsie agiranno due ex: Bellanova a destra e Lazaro a sinistra. In attacco scelte praticamente fatte: dietro all’unica punta Zapata ci saranno Vlasic e Seck. Di seguito la probabile formazione del...