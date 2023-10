Torino-Inter | Inzaghi fa riposare un big? Probabile formazione ? SM

Leggi su inter-news

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Antivigilia di. Sabato alle 18 si ritorna in campo dopo la pausa per le nazionali, pere i nerazzurri c’è voglia di riscatto ULTIME ? Si riparte, oggi è antivigilia dipensa all’undici da schierare contro lagranata. A rischio uncome Nicolò Barella. Come racconta Sport Mediaset, il centrocampista sardo potrebbe rifiatare per lasciare spazio a Nicolò Frattesi. La Beneamata dovrà fare a meno di Arnautovic e di Cuadrado, quest’ultimo ha avuto il riacutizzarsi di un problema al tendine. C’è invece Sensi. La: (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro ...