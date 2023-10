Torino-Inter | Inzaghi cambia a centrocampo? Soluzione in attacco

(Di giovedì 19 ottobre 2023)è la sfida che andrà in scena sabato alle 18 allo stadio Olimpico Grandeha ritrovato oggi Lautaro Martinez e Carlos Augusto mentre per Sanchez bisogna attendere ancora qualche ora. Va da sé, come sottolinea Sky Sport, che le scelte insono obbligate ma in emergenza c’è unaSCELTE OBBLIGATE –si avvicina e Simoneinha scelte obbligate: il tecnico, inoltre, deve fare i conti con Lautaro Martinez che ha affrontato un viaggio lungo e impegnativo. L’deve gestire le energie ora che si riparte con ile, tra le altre, con la doppia sfida in Champions League contro il ...

L'allenatore del, Ivan Juric, ha molte alternative in più rispetto al derby che ha preceduto della pausa, ...si tiene in caldo l'opzione Sazonov in vista della sfida del suo Toro contro l'. ...

Inter, rientrati tutti i Nazionali: le ultime per il Torino Fantacalcio ®

Da quando gioca all’Inter, Alexis Sanchez ha trovato nel Torino la sua vittima preferita: ecco i numeri ed i precedenti del cileno Numeri confortanti in vista di Torino-Inter: Alexis Sanchez ha nei ...Alexis Sanchez non è ancora arrivato a Milano a causa del lungo viaggio e si allenerà in gruppo solo domani prima di Torino–Inter di Sabato. Cuadrado e Sanchez non ce la fanno. Arnautovic ancora KO ...