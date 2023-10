Tim down | la rete mobile non funziona Cosa è successo

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Timoggi, 19 ottobre: lanonTIM– Nel corso della mattinata di oggi, 19 ottobre 2023, molti utenti Tim hanno segnalato problemi con la loro utenza. In particolare hanno riscontrato problemi, se non impossibilità, ad effettuare e ricevere chiamate. Nessun problema per quanto riguarda la connessione internet. Tante le segnalazioni sui siti specializzati comedetector. Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte di Tim, ma probabilmente i tecnici sono al lavoro per la risoluzione dei problemi. Notizia in aggiornamento…

Problemi di segnale sono segnalati a Savona coninda questa mattina. Disagi sono stati segnalati dagli utenti del gestore telefonico che non riescono a connettersi o a effettuare telefonate. L'area del disservizio comprende la zona da ...

Tim down, problemi sulla rete fissa e mobile anche nel savonese SavonaNews.it

Tim down a Savona e dintorni, cellulari fuori uso IVG.it

Tim down oggi, 19 ottobre 2023: la rete mobile non funziona. Cosa è successo. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ...Sen. Tim Scott of South Carolina on Monday praised Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu for showing what he called “restraint” ...