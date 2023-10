“Ti spezzo le gambe” e altre minacce a Fagioli | indagini in corso della Procura di Torino

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ladiapprofondirà la vicenda delle presuntedenunciate da Nicolòneldel suo interrogatorio dinnanzi allaFigc, quando per spiegare il suo coinvolgimento nella vicenda delle scommesse illegali, ha anche denunciato di aver subitopesanti, quali “Ti spezziamo le”, da parte dei suoi creditori qualora non avesse saldato gli ingenti debiti di gioco. Lapiemontese ha già ricevuto gli atti dell’interrogatorio dinnanzi alla Figc. SportFace.

... a un certo punto, "ricevendo pesanti minacce fisiche (tipo: 'Tile') anche durante la notte pensavo di giocare solo per tentare a recuperare il mio debito". Leggi Anche Il governo punta ...

Scommesse, “ti spezzo le gambe”: le minacce a Fagioli al vaglio della Procura di Torino Il Fatto Quotidiano

Scommesse, Fagioli: tre milioni di debiti. Le minacce: "Ti spezzo le ... Forza Monza

