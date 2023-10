“Ti devo confessare una cosa” Grande Fratello | Beatrice Luzzi e Garibaldi | il momento è arrivato

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 ottobre 2023)continua a essereprotagonista al. Fuori, perché infatti è di nuovo la preferita del pubblico; dentro perché continua a ritrovarsi sempre al centro delle discussioni. Da qualche settimana si è molto avvicinata a Giuseppe, con cui c’è una complicità innegabile e sono scattati anche dei baci, anche se a stampo. Ma questo rapporto non sta andando per il verso giusto. Nelle ultime ore i due concorrenti non hanno fatto altro che litigare e poi tentare, alsenza successo, di avere un chiarimento. “Ci saresti stato con chiunque ti avesse detto ‘Mi piaci’”, la frase che ha fatto arrabbiare Giuseppe, senza contare che l’attrice lo avrebbe anche accusato di essersi avvicinato a lei per creare “dinamiche”. “Nel ...