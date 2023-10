The Boys in the Boat | il trailer del film che segna il ritorno di George Clooney alla regia

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 19 ottobre 2023) IlThein the, in uscita nelle sale americane il 25 dicembre,ildi, ecco il. Il 25 dicembre arriverà nei cinema americani Thein the, il nuovodiretto dadi cui online è stato condiviso il. Nel video si introducono i protagonisti e le difficoltà che affrontano prima e dopo essersi uniti a una squadra di canottaggio poco prima delle olimpiadi del 1936. I dettagli delBasato sul romanzo del 2013 di Daniel James Brown, Thein the: Nine Americans and their ...