Tesla teme effetto tassi e frena i piani di espansione Ma non chiude X nell’Ue

Pesanteche cede circa il 6% dopo i conti e le parole dell'ad Elon Musk chee i tassi e frena sui piani di espansione. In questo momento, i future sul Dow Jones salgono di 2 punti (+0,01%),...

Tesla teme effetto tassi e frena i piani di espansione. Ma non chiude ... Il Sole 24 ORE

Byd non teme l'inchiesta anti-dumping Ue: “L'espansione in Europa ... Verità e Affari

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 19 ott - Elon Musk, ad di Tesla, ha messo in guardia sul flusso di cassa e i costi legati al Cybertruck. La consegna dei primi Cybertruck e' prevista sempre ...Elon Musk si dice preoccupato per i tassi di interesse elevati e frena sull'atteso impianto in Messico a causa delle prospettive economiche. Paragona Tesla a una nave in burrasca e teme una bancarotta ...