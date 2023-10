Terroristi in Italia anche sui barconi Sallusti rivela le cifre

Leggi su iltempo

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il fenomeno del terrorismo è legato a una molteplicità di fattori. Come accaduto con l'uomo che ha colpito qualche giorno fa a Bruxelles, sono tanti quelli che arrivano in Europa a bordo dei. Se n'è parlato durante la puntata di Staserain onda il 19 ottobre su Rete4. Ospite in studio Alessandro, direttore de Il Giornale, che ha parlato con Nicola Porro di uno studio pubblicato sul suo giornale. "Un terrorista su sei è entrato in Europa suiattraverso l'"@alea #Staserapic.twitter.com/aYMg9EKzpB — Stasera(@Stasera) October 19, 2023 "Pubblichiamo uno studio molto approfondito nel quale si sostiene che 1 terrorista su 6 è entrato in Europa ...