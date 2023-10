Terrorismo | Tajani continua a ripetere che l’Italia è al sicuro

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 19 ottobre 2023) All’indomani dalla notizia che, a partire da sabato, ripristinerà i controlli alla frontiera con la Slovenia come misura anti-– perché l’intensificarsi dei focolai di crisi, come ha spiegato Palazzo Chigi, “ha aumentato il livello di minaccia di azioni violente” anche nei Paesi dell’Ue – il ministro degli Esteri, Antonio, torna a ribadire che non bisogna abbassare la guardia, anche seappare al. “Abbiamo chiuso soltanto Schengen al confine con la Slovenia per evitare che attraverso la rotta balcanica arrivino terroristi” “Abbiamo chiuso soltanto Schengen al confine con la Slovenia per evitare che attraverso la rotta balcanica arrivino terroristi che possano colpire nel nostro Paese o in Europa” ha detto il vice premier a Mattino Cinque ribadendo che “non ...