Terrorismo | l' Unione europea accelera sui rimpatri

Leggi su iltempo

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Le armi non accennano a tacere in Medioriente e l'Europa teme per la sua sicurezza. I ministri degli Interni, riuniti a Lussemburgo, hanno parlato di misure anti, dopo i fatti di Arras e Bruxelles, e deciso dire suidei migranti che rappresentano una minaccia. Venerdì 20 si terrà una ricon il coordinatore dell'Ue per ie gli Stati membri per capire come poterre le procedure dio delle persone con precedenti sospetti o pericolosi. In attesa che venga approvato il pacchetto del Patto Migrazione e Asilo, che contiene anche le misure dio immediato e obbligatorio in questi casi, bisogna correre ai ripari. Negli ultimi anni sono stati stretti diversi accordi con i paesi di origine - tra ...