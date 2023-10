Terrorismo | Crosetto | vero pericolo viene da terroristi ' fai da te'

(Di giovedì 19 ottobre 2023) "Quando arrivano migliaia di persone se tra loro c'è qualche terrorista questo fa parte della statistica, non è un ragionamento politico. Quando, da Paesi in cui l'integralismo è molto forte, arrivano ...

...della puntata di "Dritto e rovescio" che andrà in onda stasera su Rete4."E' questo il discorso" di non voler gettare "benzina sul fuoco - ha proseguito- , c'è un pericoloma bene ...

Il Ministro Crosetto in visita in Qatar. Ieri incontri in Arabia Saudita Ministero della Difesa

"E' questo il discorso" di non voler gettare "benzina sul fuoco – ha proseguito Crosetto -, c'è un pericolo terrorismo ma bene o male le nostre forze di polizia e di intelligence riescono a monitorare ...