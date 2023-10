Terremoto poco fa | brutto risveglio per gli italiani

Voci la vedono già nella squadra di Discovery, dove dasono approdati Fabio Fazio e Luciana Littizzetto . Ma non solo, non sono esclusi interventi in Rai , come 'ballerina per una notte' nella ...

Campi Flegrei, scossa di terremoto di magnitudo 1.9 vicino alla ... Fanpage.it

Terremoto Campi Flegrei, forte scossa avvertita anche a Napoli: la magnitudo è 3.6 Corriere

Torna l’incubo terremoto in Marocco. Nella serata di ieri in numerose province si è registrata una scossa di magnitudo 4.1. Stando a quanto riferito dai media locali, l’epicentro del sisma è stato loc ...Tanta paura in Marocco per una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.1 che colpisce Casablanca: il sisma è stato registrato nella notte ...