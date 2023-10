Terremoto in Afghanistan | le testimonianze esclusive da Herat | “Ho cercato di tirare fuori mia mamma dalle macerie | ho solo la sua scarpa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nella fatale mattina del 7 ottobre, un sabato come un altro per la maggior parte delle persone, la tranquillità della giornata è stata spezzata da un violentoche ha scosso la città di, in. Ilfattoquotidiano.it ha raccolto alcunedi chi si trova sul posto in queste ore. I soccorsi e l’assistenza di chi è rimasto senza una casa sono sempre più difficili, anche a causa delle condizioni metereologiche e le forti piogge degli ultimi giorni. Le tende sono state infatti distrutte, lasciando migliaia di individui senza riparo. I residenti sostengono che dal 7 ottobre al 15 ottobre,ha subito oltre 60 terremoti e scosse di assestamento. Di questi, ilprincipale ha toccato una magnitudine di 6,3. Mentre le ...