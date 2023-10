Terremoto Campi Flegrei | 12 nuove scosse all’alba

Leggi su zon

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Continua a tremare la terra in Campania in zona: nella notte i sismografi hanno registrato 13di, 12 delle quali nel giro di pochissimi minuti; la più forte alle 6 (ora locale): magnitudo 2.2 (come sempre, con un margine di errore di 0.3), ad una profondità stimata di 2.7 chilometri. Le altre, tutte localizzate nella stessa area, hanno magnitudo variabile tra 0.2 e 2.0 e profondità tra 0.3 km e 2.4 km. Fortunatamente, al momento non si registrano danni a cose o persone. L’amministrazione comunale di Pozzuolo e la Protezione Civile, stanno monitorando l’evolversi della sequenza e fornirà aggiornamenti. Il Comune di Pozzuoli ha avvisato i residenti con un post sulla pagina ufficiale Facebook, sottolineando che l’amministrazione, con la Protezione Civile, sta ...