Terra Amara anticipazioni | quando Demir scopre chi è Fikret

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nelle prossime puntate dila situazione legata asi complica ulteriormente. Il secondo è sempre più intenzionato a vendicarsi contro il defunto padre, prendendosela con il suo fratellastro. Per chi ancora non lo sapesse,è il fratellastro di, che Adnan Senior non ha mai riconosciuto. Zuleyha, dopo aver trovato la lettera che parla di ciò, cerca di scoprire l’identità di questo fratellastro, ignara che si tratti del giovane Fekeli. E arriva finalmente il momento in cuicheè il suo fratellastro, eccoe come.spoiler:rapisce, lo uccide? Canale 5Le ...

... Rai Due: Ore 14 un netto di utenti (%); Rai Due: Bella ma' ha registrato telespettatori (%); Canale 5: Beautiful è stato seguito da telespettatori (%); Canale 5:ha conquistato ...

Terra Amara, le anticipazioni di oggi, giovedì 19 ottobre: Zuleyha prova qualcosa per Demir ed è in preda ai d ilmessaggero.it

Terra amara, puntata di oggi 18 ottobre in streaming Mediaset Infinity

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara che andranno in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per l'ennesimo colpo di scena che metterà in pericolo non solo la vita di ...L'istinto di aiutare chi non c'entra nulla e soffre di più per la violenza in Medio Oriente travolto dall'infamante accusa di collaborazionismo, minacciato, ...