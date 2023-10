Termovalorizzatore Acerra | la minoranza | “Il sindaco chieda un incontro con De Luca”

. In migliaia stanno partecipando al corteo contro la realizzazione di una quarta linea delad. A terra, in alcuni punti del percorso seguito dal corteo, sono state adagiate tute bianche sporche di vernice rossa sangue, sotto cartelli con la scritta "A chi tocca" a ...

Termovalorizzatore Acerra, la minoranza: "Il sindaco chieda un ... anteprima24.it

Vescovo in corteo contro quarta linea termovalorizzatore Acerra Agenzia ANSA

Ad Acerra corteo di protesta per dire no alla quarta linea del termovalorizzatore. In piazza con comitati e tanti giovani anche il vescovo Di Donna, don Patriciello e il sindaco D'Errico ...Insieme per dire no alla paventata possibilità di una quarta linea dell’inceneritore. Acerra ritorna in piazza, ormai unico modo per farsi sentire visto che in altre sedi, l’appello disperato di chi v ...