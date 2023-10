Tennis | Tsitsipas ai quarti dell’ATP di Anversa Gaston supera Struff | gioie tedesche con Marterer ed Hanfmann

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il torneo diha i suoi otto giocatori per idi finale. Il cemento belga è stato spesso teatro di successi illustri, come quelli di Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime nelle ultime due stagioni, e ora sembra avere, almeno ad oggi, un favorito d’obbligo. Che risponde al nome e cognome di Stefanos. Ilta greco ha la meglio sull’olandese Botic van de Zandschulp e fa un altro passettino avanti verso le Finals di Torino, visto che i diretti inseguitori, da Alexander Zverev ad Hubert Hurkakz, sono tutti già fuori dai giochi tra Tokyo e Stoccolma. Per l’ellenico niente sfida d’alto rango con Dominic Thiem: l’austriaco è stato battuto al terzo set da Yannickal termine di un braccio di ferro durato due ore e tre. Dalla parte opposta del tabellone ...

CENTER COURT Non prima delle 14:00 - (Q) Perricard vs (3) Bublik Non prima delle 16:00 - (Q) Marterer vs Gaston o Struff Non prima delle 19:00 / suscettibile a variazioni -o van de ...

Quattro tennisti si sono già matematicamente qualificati alle ATP Finals, il torneo di fine anno riservato agli otto migliori giocatori al mondo. Il serbo Novak Djokovic, lo spagnolo Carlos Alcaraz, i ...Sembra di giocare al "ciapanò" per quanto concerne la corsa alle ATP Finals di Torino. Con quattro posti ancora da assegnare, la situazione è ancora da definire, ma indubbiamente il torneo 500 di Toky ...