(Di giovedì 19 ottobre 2023) Unaper. Il classe 2003 danese sta vivendo un periodo di grande difficoltà a causa dei problemi alla schiena che lo stanno attanagliando dagli Internazionali d’Italia 2023 a Roma. Nella giornata di ieriha disputato il suo incontro nell’ATP250 di Stoccolma, torneo che l’anno passato aveva vinto. E’ arrivata una sconfitta contro il serbo Miomir Kecmanovic, che è solo l’ultima di una lunga. Nei fatti, dall’uscita di scena nei quarti di finale a Wimbledon contro Carlos Alcaraz,ha vinto solo un incontro a Pechino opposto a un altrota in difficoltà, il canadese Felix Auger-Aliassime. Di seguito ladida Wimbledon in poi dell’attuale n.6 del mondo: RENDIMENTO ...

IntervisteFare bene a Tokyo per ritrovare il suo migliore allontanare la: è questo l'obiettivo di Felix Auger - Aliassime prima della fine della stagione. Il tennista canadese ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici, tra cui quello ...

Tennis, la crisi profonda di Holger Rune. Serie di sconfitte, ora rischia anche le Finals OA Sport

Presentazione del libro “SLAM. Storie di tennis e resilienza” di ... Comune di Borgo San Lorenzo

Fare bene a Tokyo per ritrovare il suo miglior tennis e allontanare la crisi: è questo l’obiettivo di Felix Auger-Aliassime prima della fine della stagione. Il tennista canadese ha dovuto fare i conti ...Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa non sono in crisi: il gesto del tennista graco ha allontanato le ultime voci ...