Tennis | chi si qualifica alle ATP Finals? Sinner a Torino con i super big | bagarre per tre posti | la classifica

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Quattroti si sono già matematicamentetiATP, il torneo di fine anno riservato agli otto migliori giocatori al mondo. Il serbo Novak Djokovic, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Daniil Medvedev e il nostro Jannikhanno ufficialmente staccato il biglietto per la kermesse che andrà in scena al PalaAlpitour didal 12 al 19 novembre. Il quinto tagliando è nei fatti già nelle mani del russo Andrey Rublev, a cui manca soltanto l’aritmetica certezza per poter festeggiare. Per gli ultimi treè scattata unaentusiasmante che ci terrà compagnia nelle prossime settimane. Ricordiamo che lazione è determinata dalla ATP Race, ovvero la graduatoria internazionale che tiene in ...