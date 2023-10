Tennis | Boris Becker sarà il nuovo allenatore di Holger Rune

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Dopo le indiscrezioni e le foto, è arrivata la conferma. Erano circolate alcuni giorni fa sui social delle immagini che ritraevanonello staff tecnico di. Il 20enne danese sta vivendo un periodo complicato per i problemi alla schiena e la crescente sfiducia nel suoè evidente per la lunga serie di sconfitte da Wimbledon in poi. Concluso il rapporto con Patrick Mouratoglou,andava in cerca di una figura di riferimento che potesse aiutarlo a risolvere i problemi. Ebbene, spetterà all’ex grande giocatore tedesco questa responsabilità.Una nuova sfida per, costretto a fronteggiare una situazione molto complicata dal punto di vista personale, citando la permanenza in carcere. Questo connubio potrebbe essere un modo per rilanciare ...