Tennis | Atp Vienna | forfait di Berrettini

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Roma, 19 ott. - (Adnkronos) - Dopo aver rinunciato al torneo di Stoccolma che si sta giocando in questa settimana, Matteodàanche al torneo Atp 500 diin programma da lunedì prossimo. Il 27enne romano, finalista a Wimbledon 2021, non gioca un torneo da oltre un mese e mezzo dopo l'infortunio alla caviglia rimediato al 2° turno dello Us Open.