Tegola terribile per Mourinho | la Roma adesso è nei guai

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il tecnico portoghese dovrà fare nuovamente a meno di Chris Smalling, con il difensore inglese che non ha ancora recuperato dall’infortunio Negli scorsi mesi di calciomercato, quando si parlava delladi Josési faceva riferimento al terzetto titolare di difesa mettendo in evidenze i nomi di Gianluca Mancini, Obite Ndicka e Chris Smalling. Il centrale inglese non sta dando garanzie dal punto di vista fisico allo Special One, che potrebbe optare per la sfida contro il Monza di Raffaele Palladino su un inedito Bryan Cristante come terzo difensore insieme a Mancini e Ndicka, visto anche l’infortunio di Llorente nello stesso reparto. Secondo quanto dichiarato dal quotidianono Il Corriere dello Sport, una nuova visita ha evidenziato una forte infiammazione ai danni del tendine di Smalling, che dovrà ancora aspettare prima ...