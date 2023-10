Taylor Swift colpisce ancora | “The cruelest summer” sorprende i fan

Leggi su dilei

(Di giovedì 19 ottobre 2023)non smette dire. Tramite un post su Instagram la cantante ha annunciato l’uscita a sorpresa di The, la nuova release dedicata al brano Cruel, contenuto nell’album Lover, uscito nel 2019, entrambi certificati disco d’oro in Italia. Cruelha ottenuto uno straordinario successo internazionale ed è in Top 10 nella Global Spotify Chart, attualmente settima e in cima alle classifiche radio di molti paesi. Thecontiene, oltre al brano originale, due versioni inedite: Cruel(Live fromThe Eras Tour) e Cruel(LP Giobbi Remix).torna a ...