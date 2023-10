Tarte Tatin | Un dolce francese dal gusto sorprendente

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 19 ottobre 2023): Ilso dessertcon mele caramellate e pasta sfoglia. Una delizia da provare in cucina La, con la sua combinazione di mele caramellate e pasta sfoglia dorata, è un dessert classico della cucinache delizia il palato di chiunque la assaggi. Questa torta rovesciata è tanto semplice quanto deliziosa, e prepararla a casa è un’esperienza che vale la pena. In questo articolo, ti guideremo passo dopo passo nella creazione di unaperfetta. Ingredienti: 5-6 mele (preferibilmente mele renette o mele acide) 150 g di zucchero 50 g di burro 1 foglio di pasta sfoglia (o puoi prepararla in casa) Zucchero a velo per decorare Gelato alla vaniglia ...