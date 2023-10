Tanta paura per Tevez | bruttissimo incidente | tifosi in ansia

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nelle ultime ore, Carlosè stato vittima di un: le sue condizioni destano preoccupazione tra iDopo 10 anni di calcio giovanile e 20 di calcio professionistico, Carlosè ora un allenatore: l’ex attaccante argentino, che ha vestito la maglia dell’Albiceleste fino al 2015, ha cominciato la propria carriera da allenatore nel Rosario Central mentre ora allena l’Independiente. L’argentino, che in Europa ha giocato con le maglie di West Ham, Manchester United, Manchester City e Juventus, una volta appeso gli scarpini al chiodo ha deciso di intraprendere la carriera da allenatore: l’avventura sulla panchina del Rosario Central non termina nel migliore dei modi, conche da le dimissioni dopo il 20° posto in Campionato; l’agosto scorso si è unito all’Independiente e proverà a ...