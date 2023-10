Tangenti | furto di farmaci | droga e avvelenamenti | tre indagini svelano il lato oscuro dell’Istituto tumori di Bari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) “Ti evito le rotture della coda”. Luglio 2023. Il primario del reparto di Oncologia medica del Giovanni Paolo II di, Vito Lorusso, pronuncia questa frase nel suo studio, mentre intasca 200 euro dopo aver visitato un paziente. Qualche minuto dopo viene arrestato e qualche mese dopo licenziato. Perché quei 200 euro erano un modo per snellire la lentezza della burocrazia e le lunghe liste di attesa. Per la Procura di, una tangente. Lecondotte per mesi attraverso telecamere e intercettazioni hanno scoperto una costante richiesta di denaro per velocizzare prenotazioni, iter burocratici e attese. Il tutto scoperto grazie alla denuncia del figlio di un suo paziente, poi morto. Un episodio che è solo la punta di un iceberg rispetto a quanto sta emergendo dalle tre inchieste sull’Istituto. ...