Tale e quale show | anticipazioni quinta puntata | forfait di Maria Teresa Ruta

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Venerdì 20 ottobre alle ore 21:25 su Rai 1 andrà in onda ladi, il programma condotto da Carlo Conti, seguitissimo dal pubblico televisivo, che anche la scorsa settimana ha fatto segnare una crescita negli ascolti toccando quota 3.475.000 telespettatori, pari ad uno share del 22,5%. Unache ha visto il successo a pari merito di Luca Gaudiano (che ha interpretato Nel sole di Al Bano) e Jasmine Rotolo (con l'esecuzione di I Try di Macy Gray). Luca Gaudiano balza in testa alla classifica generale Per il cantautore foggiano si è trattato del secondo successo parziale, dopo la vittoria nelladi esordio nei panni di Tiziano Ferro. Un successo che gli ha consentito di balzare in testa alla classifica generale con 256 punti, ...