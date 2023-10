Tabellone Wta Cluj-Napoca 2023 | Cirstea guida il seeding | presenti Parks e Minnen

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ildel torneo Wta di, che andrà in scena nella città romena da lunedì 16 a domenica 22 ottobre. Are ilè la padrona di casa Sorana, che troverà, Masarova e Bogdan come sue principali avversarie. In questa tappa di avvicinamento alle Wta Finales non ci sono tenniste italiane, che sono reduci dalle fatiche della scorsa settimana. Visto il momento della stagione, che si sta avviando verso la sua conclusione, non sono affatto da escludere delle eventuali sorprese già nei primi turni, Ecco ilcompleto del torneo di. COPERTURA TV MONTEPREMIWTA 250 ...