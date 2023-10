Suppletive Monza | Cappato | ' Tajani a Mattino5 sponsorizza Galliani | intervenga l' Agcom'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Milano, 19 ott. (Adnkronos) - "Mediaset e il governo stanno operando in totale disprezzo del diritto dei cittadini brianzoli a una informazione corretta e plurale. Come poche ore fa, a Mattino 5, quando il ministro degli Esteri Antonioha chiamato al voto per lel'elettorato di destra o i diversi servizi dedicati alo al ricordo di Berlusconi finalizzati in realtà alla promozione della figura di". Così Marco, candidato alle prossime elezionidi, sostenuto da Pd, M5s, Azione, Possibile, Più Europa, Radicali italiani, Verdi e Sinistra italiana, Libdem, Socialisti e Volt. "La militarizzazione delle reti Mediaset nella promozione della figura di, senza alcuno spazio per un contraddittorio, ...