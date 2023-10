Supplenze da GaE e GPS 2023 | a ottobre inoltrato l’algoritmo prosegue Elenco nomine aggiornato

... è possibile completare l'orario di insegnamento di una supplenza conferita da GPS ocon un'... il completamento si realizza utilizzando altre(al 30/06) a orario non intero (...

Supplenze docenti 2023/24, si può completamento uno spezzone solo con altro spezzone. No frazionare un posto intero Orizzonte Scuola

Supplenze graduatorie d’istituto, in quali casi si può avere un contratto unico fino all’ultimo giorno di lezione Scuolainforma

Come detto sopra, è possibile completare l’orario di insegnamento di una supplenza conferita da GPS o GaE con un’altra conferita dalle graduatorie di istituto, ferme restando le condizioni di seguito ...Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023/24, Avvisi USP per GPS esaurite in alcune classi di concorso (aggiornamento del 18 ottobre).