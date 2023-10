Suora furiosa stende l' eco-attivista | botte da orbi al sit-in | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Unache placca un ambientalista. No, non è un film di cattivo gusto o l'inizio di un racconto di un pazzo. È la curiosa scena ripresa da un operatore a Saint-Pierre-de-Colombier, un comune di appena 451 abitanti nel sud della Francia. L'uomo riprendeva la protesta del gruppo “Les Amis de la Bourges” - letteralmente “Gli amici del villaggio” - organizzata contro la costruzione di un nuovo complesso religioso. Un gruppo di suore, tutt'altro che intimorite, ha deciso di sfidare i manifestanti e formare una catena umana per fermare gli attivisti che volevano forzare il blocco. Ad un tratto, dopo una mattinata di “scontri”, uno degli ambientalisti tenta la sortita. Non passa inosservato però a una delle sorelle che reagisce fulminea – è questa la scena che tanto sta facendo il giro del web – e con tempismo perfetto atterra l'uomo, schienandolo nel fango. ...