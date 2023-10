Suona strano ma esiste | la tartuficoltura potrebbe segnare una svolta decisiva

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 19 ottobre 2023) È tempo di tartufo: il 31 agosto si era chiusa la stagione del nero estivo e oggi, a ottobre inoltrato, possiamo affermare essere iniziata quella del tartufo bianco, accompagnata dall’inaugurazione della nota e blasonata Fiera del Tartufo Bianco D’Alba. Quest’ultima è la specie più pregiata, la più ambita nonché l’unica a non poter essere coltivata. Infatti, è la pianta a cui si lega a poter essere coltivata, o ancora meglio semi-coltivata. Facciamo un passo indietro e cerchiamo di spiegare come nasce il fungo. A differenza di altri, questa tipologia di fungo è ipogeo, si sviluppa cioè non alla luce del sole ma sottoterra. In quanto eterotrofo non è in grado di mettere in atto la fotosintesi clorofilliana e produrre il nutrimento per sé stesso e pertanto, per formarsi e sopravvivere, crea una simbiosi con una pianta collegandosi al suo apparato radicale attraverso un intreccio di ...