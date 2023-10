Sunak in Israele | Gb sostiene diritto di Israele di difendersi

Lo ha detto il premier britannico Rishiin conferenza stampa da Gerusalemme con Benjamin Netanyahu che poco prima aveva definito questo momento per"l'ora più buia", citando Winston ...

Sunak a Tel Aviv: "Al vostro fianco contro il terrorismo" Il primo ministro britannico Rishi Sunak è giunto oggi in Israele per incontrare l'omoloho Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog.Gerusalemme, 19 ott. (askanews) - "Sosteniamo assolutamente il diritto di Israele a difendersi in linea con il diritto internazionale: ...