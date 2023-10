Sunak a Tel Aviv conferma il suo appoggio Tajani sulla strage all’ospedale | la responsabilità di Israele sembra esclusa

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Al suo arrivo inil premier britannico Rishiha condannato l’attacco del 7 ottobre di Hamas income un “atto di terrorismo indescrivibile e terribile”, ribandendo la solidarietà del Regno Unito a. Lo riferisce la Bbc., che ha in programma colloqui con il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog, ha detto di sperare in “incontri produttivi”. “Sono in, un Paese in lutto. Soffro con voi e sono con voi contro il male che è il terrorismo. Oggi e sempre”, ha scrittosui social. Continua intanto lo scambio di reciproche accuse trae Hamasnell’ospedale di Gaza. L’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha chiesto un’indagine da ...

Il no di Biden all'intervento di soldati statunitensi in aiuto aAviv. Oggi l'arrivo del premier britannico. Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp ...

Israele: il primo ministro britannico Rishi Sunak oggi a Tel Aviv. La ... PRIMAPRESS - Agenzia Stampa Nazionale

Mo: Sunak atterrato a Tel Aviv Il Tirreno Il Tirreno

I raid in risposta agli attacchi anti-tank in territorio israeliano. Alto esponente di Hamas arrestato in Cisgiordania. Sunak a Tel Aviv. Centinaia di arresti a Washington durante manifestazione contr ...L'inviata del TgLa7 racconta la dinamica dell'accordo sul valico di Rafah. Iniziato a Tel Aviv poi nel dettaglio dopo la telefonata con al Sisi quando il presidente Usa Joe Biden era in volo verso cas ...