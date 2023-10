Sul Milan | la bomba-Tonali | il Newcastle trascina in tribunale i rossoneri?

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Dopo Niccolò Fagioli, anche Sandroè finito nel registro degli indagati della Procura di Torino per il caso scommesse. Il centrocampista è stato ascoltato ed ha ammesso di aver puntato non solo sulle partite di calcio, ma anche sulnel periodo in cui ci giocava. Un elemento aggravante, che potrebbe configurare il reato di illecito sportivo, qualora venisse provata “un'alterazione dello svolgimento o del risultato di una gara o di una competizione”. E ora? Chi glielo dice ai dirigenti delche quest'estate hanno investito più di 70 milioni di euro per un giocatore che, dopo appena due mesi e mezzo di campionato, ora rischia di dover stare fuori per un anno o, forse, di più? I Magpies, come si apprende dal Daily Mail, stanno già valutando tutte le opzioni legali del caso e hanno già fatto uscire un comunicato in ...