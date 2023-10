Su Rai 3 il docufilm “Dino Meneghin – Storia di una leggenda”

Leggi su sportintv.eu

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il nuovo film documentario di Samuele Rossi “di una” che porta per la prima volta sullo schermo la vita di una delle più grandi leggende dello sport italiano sarà in onda su Rai 3 venerdì 20 ottobre alle 16.25. Prodotto da Solaria Film (Emanuele Nespeca) e Echivisivi (Giuseppe Cassaro e … L'articolo proviene da Sport in TV.