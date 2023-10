Su quali partite ha scommesso Tonali? I debiti e l’ipotesi di squalifica

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il caso scommesse venuto a galla la scorsa settimana ha sconvolto il panorama calcistico italiano. Tra i nomi venuti a galla c’è quello di Sandro, protagonista del calciomercato estivo con la sua cessione al Newcastle. La sua carriera potrebbe adesso subire un brusco stop a causa delle sue azioni. Il calciatore ha deciso di collaborare con le autorità, mettendoli al corrente delle sue azioni. Durante l’interrogatorio con Giuseppe Chiné,ha ammesso di averanche sul calcio e soprattutto sul Milan, sua ex squadra. Non ci sarebbe però il reato di illecito sportivo: il centrocampista avrebbe puntato sempre sui rossoneri vincenti quando era in campo, o al massimo su altri risultati quando era indisponibile. Si rimarrebbe dunque nei confini dell’articolo 24 del codice di giustizia sportiva, che punisce i giocatori che ...