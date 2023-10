Studente con velocità di elaborazione “ritardata” o lenta? Cosa fare | un’UdA per la primaria con indicazioni strategiche DA SCARICARE

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ladiindica il tempo utilizzato dal cervello ad eseguire un comando o, meglio ancora, a dar seguito a un determinato compito: Taleè collegata alla capacità di elaborare informazioni in modo veloce, automatico e inconscio. Dunque, possiamo affermare, che taleindica la capacità di svolgere attività cognitive riprodotte in maniera rapida e automatica. Un esempio potrebbe essere fornito dal test che richiede, ad esempio, decisioni che siano semplici ma anche immediate. Ladisi ha, meglio si manifesta, quando le persone hanno bisogno di molto tempo per far proprie competenze, conoscenze e abilità, e, talvolta, anche e principalmente per dare un senso alle cose e per rispondere alle richieste di ...