Striscia scova i fuorionda ‘hot’ di Andrea Giambruno – Video

(Di giovedì 19 ottobre 2023)diQuello di ieri è stato solo l’antipasto. Ora Giorgia Meloni potrebbe davvero preoccuparsi.la Notizia “rincara” la dose con dei fuori onda che scottano ditali da far tremare il “Palazzo”. Hot nel vero senso della parola. Titolo dei: la stagione degli amori. Non si vede in onda ma si sente la sua voce dire nel backstage: “Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo?”. Voce femminile: “L’hai già fatto”. “Tu sei fidanzata?”. Voce femminile: “Sì, gliel’hai già chiesto stamattina,”. “Sei ‘Aperturista’? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti io e te? Dove ti ho già visto, ero ubriaco?”. Dalle battute da piacione del giornalista dal ‘cuore gitano’ si passa a quelle estremamente volgari: “Come Amore? Lo sai ...