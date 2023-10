Striscia La Notizia | il fuori onda che imbarazza Giambruno

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il compagno della Meloni beccato a fare alcuni commenti su capelli e non soloLanon perdona e nel mirino, questa volta, ci finisce Andrea. Per la secvolta, il giornalista e compagno di Giorgia Meloni, è finito nel tg satirico. Nella puntata di ieri, 18 ottobre, sono stato mostrati alcunidel suo programma Diario del Giorno, insu Rete 4.si sofferma soprattutto sulla sua acconciatura e sul suo ciuffo. «Ma non mi rompessero il ca**o col ciuffo, ho 42 anni e ho i capelli, qua dentro sono tutti pelati, ma non mi rompessero i cog***ni, qua c’è gente che bestemmia in, mi vanno a guardare i capelli». Tra una pausa e l’altra si avvicina anche alla collega e commenta il suo look: ...